Los Angeles Lakers perde na NBA O time do Los Angeles Lakers sofreu, na madrugada deste sábado, sua maior derrota na temporada 2001/02 da NBA, diante da equipe do Minnesota Timberwolves. O placar final da partida ficou em 120 a 102. As superestrelas do Lakers, Shaquille O?Neal e Kobe Bryant, marcaram juntos 52 pontos, mas foram superados pelos astros do Timberwolves, Kevin Garnett e Wally Szczerbiak, que acumularam 66 pontos no jogo. Esta foi a sétima vitória consecutiva dos Timberwolves. Mesmo com a derrota, os Lakers seguem na liderança da Divisão Pacífico, enquanto o time de Minnesota está na segunda posição da Divisão Meio-Oeste, ambas da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquete. Mais oito partidas foram disputadas nesta rodada da NBA: Philadelphia Sixers 101 x 84 San Antonio Spurs, Toronto Raptors 94 x 91 Atlanta Hawks, Indiana Pacers 97 x 90 Chicago Bulls, Boston Celtics 104 x 90 Detroit Pistons, Orlando Magic 84 x 92 Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets 92 x 91 Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks 105 x 86 Washington Wizards e Seattle SuperSonics 102 x 100 Cleveland Cavaliers.