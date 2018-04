Los Angeles Lakers vence Jazz por 119 a 109 pela NBA

O Los Angeles Lakers contou com a bela atuação do ala-armador Kobe Bryant para vencer, neste domingo, o Utah Jazz por 119 a 109, em partida da temporada regular da NBA. Bryant deixou a quadra com 33 pontos, cinco rebotes, três assistências, três roubadas de bola e dois tocos. A equipe californiana contou ainda com a inspiração do veterano Derek Fisher, com 19 pontos, e do pivô reserva Andrew Bynum, que marcou outros 15 e pegou nove rebotes. O armador Deron Williams foi o destaque do Jazz, com 26 pontos, enquanto o ala Carlos Boozer marcou outros 23 e pegou 12 rebotes, deixando a quadra com um "double double".