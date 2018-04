Los Angeles Lakers vence, mas pode perder Kobe Bryant na temporada

LOS ANGELES - A vitória do Los Angeles Lakers sobre o Golden State Warriors, por 118 a 116, em casa, acabou ficando em segundo plano na noite desta sexta-feira. O bom resultado foi ofuscado pela lesão de Kobe Bryant, que pode desfalcar a equipe no restante da temporada da NBA.

Quarto maior pontuador da história da competição, Bryant se machucou quando faltavam três minutos para o fim da partida. Mesmo com dores, seguiu no jogo e foi o cestinha da equipe, com 34 pontos. Ao fim do duelo, o Lakers anunciou uma suspeita de rompimento do tendão de Aquiles da perna esquerda.

Se o diagnóstico foi confirmado, em exame a ser realizado ainda neste sábado, o jogador não deverá mais entrar em quadra nesta temporada. Seria, assim, decisiva baixa para o irregular Lakers, que ainda tenta se classificar para os playoffs. A equipe ocupa o oitavo lugar na Conferência Oeste, 43 vitórias e 37 derrotas, e precisa de bons resultados nestas rodadas finais para se garantir na próxima fase.

No mesmo lado Oeste, o San Antonio Spurs não desacelerou, apesar de já estar classificado, e venceu mais uma. Desta vez bateu o Sacramento Kings por 108 a 101, em casa. Tiago Splitter deu boa contribuição ao triunfo ao registrar um double-double de 12 pontos e 12 rebotes.

O Spurs contou ainda com 22 pontos e 10 assistências de Tony Parker e com 18 pontos de Tim Duncan. O time continua na vice-liderança da Conferência, com 58 vitórias e 21 derrotas, na cola do Oklahoma City Thunder, que faturou seu 59º triunfo ao bater o Portland Trail Blazers por 106 a 90 na mesma noite.

No lado leste, o Miami Heat deu mais uma demonstração de força ao superar o Boston Celtics por 109 a 101. Como de costume, o trio formado por LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh comandou a equipe em casa. Lebron anotou 20 pontos, nove assistências e seis rebotes, enquanto Bosh contribuiu com 17 pontos e sete rebotes. Wade, por sua vez, registrou 11 pontos, seis assistências e sete rebotes.

Na mesma Conferência, o Washington Wizards, de Nenê, foi derrotado pelo Philadelphia Sixers por 97 a 86, diante de sua torcida. O brasileiro teve atuação discreta, marcando apenas nove pontos. O resultado acabou com as chances de classificação do Washington, atual 11º colocado da tabela.

Confira os resultados desta sexta-feira:

Toronto Raptors 97 x 88 Chicago Bulls

Washington Wizards 86 x 97 Philadelphia Sixers

Indiana Pacers 109 x 117 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 109 x 104 Milwaukee Bucks

Miami Heat 109 x 101 Boston Celtics

Detroit Pistons 113 x 93 Charlotte Bobcats

Cleveland Cavaliers 91 x 101 New York Knicks

New Orleans Hornets 93 x 96 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 78 x 82 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 108 x 105 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 108 x 101 Sacramento Kings

Utah Jazz 107 x 100 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 90 x 106 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 118 x 116 Golden State Warriors

Jogos deste sábado:

Charlotte Bobcats x Milwaukee Bucks

Orlando Magic x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns