Los Angeles Lakers vence Spurs e chega à final da NBA

O Los Angeles Lakers é o primeiro finalista da temporada 2007/08 da NBA. Na noite de quinta-feira, o time comandado por Phil Jackson chegou ao título da Conferência Oeste, ao bater o San Antonio Spurs por 100 a 92, e fazer 4 a 1 no placar da série melhor-de-sete contra o atual campeão. Veja também: Celtics vencem no Leste e encaram os Lakers na decisão da NBA O grande nome da partida, disputada em Los Angeles, foi mais uma vez Kobe Bryant. O MVP da temporada regular foi o cestinha do jogo, com 39 pontos, e acertou 16 dos 30 arremessos de quadra que tentou. O pivô Pau Gasol foi novamente um coadjuvante de luxo, com 12 pontos e 19 rebotes, além de quatro tocos. As duas boas atuações conseguiram parar o ímpeto inicial do adversário, que fechou o primeiro quarto com 28 a 15. Mas os Lakers venceu os três períodos seguintes, com vantagem de sete pontos em cada um deles - 27 a 20, 22 a 15 e 36 a 29. Pelo San Antonio, a dupla formada por Tim Duncan e Tony Parker voltou a ter bom desempenho. O ala-pivô conseguiu um triple-double, com 19 pontos, 15 rebotes e dez assistências, enquanto o francês somou 23 pontos. O ala argentino Manu Ginóbili, que costuma sair do banco para decidir partidas, ficou abaixo da média - acertou três em nove arremessos e fechou o jogo com nove pontos. Após a conquista de seu 29.º título de conferência, os Lakers esperam agora por Boston Celtics ou Detroit Pistons. As duas equipes disputam a sexta partida da série nesta sexta-feira, em Detroit. O Boston lidera o confronto por 3 a 2.