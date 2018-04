Lucas Bebê espera que recentes dispensas não prejudiquem convocação para o Rio Apesar da lesão de Tiago Splitter, o garrafão não é algo que preocupe o técnico Rubén Magnano para a Olimpíada. O treinador argentino da seleção brasileira tem bons nomes à disposição, além de jovens talentos como Lucas Bebê. Aos 23 anos, ele está em sua segunda temporada na NBA pelo Toronto Raptors e, apesar do pouco tempo em quadra (6,6 minutos em média), vem ganhando experiência no melhor basquete do mundo.