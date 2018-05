Lucas Bebê ganha espaço, mas Raptors perdem em casa

Lucas Bebê enfim foi chamado para a ajudar o Toronto Raptors. Em sua primeira partida na temporada, o brasileiro, que ainda não havia recebido oportunidade de jogar, ficou 21 minutos em quadra, marcou sete pontos e colheu cinco rebotes. Seu time, porém, sucumbiu diante do Sacramento Kings, perdendo em casa por 96 a 91, domingo à noite, no Canadá.

Em sua terceira temporada na NBA, o pivô poucas vezes havia recebido tão boa oportunidade. Bebê só atuou mais tempo em outros dois jogos, sendo um deles em abril passado, no finalzinho da temporada, quando o time titular foi poupado. A outra vez que jogou tanto foi em dezembro passado. Numa derrota para o Golden State, ficou em quadra 25 minutos e anotou 14 pontos.

Na noite deste domingo, novamente viu o Raptors perder. Nem os 23 pontos de DeMar DeRozan adiantaram. Pelo Kings, destaque para Rudy Gay, também com 23, enquanto DeMarcus Cousins anotou 22 e ainda pegou 14 rebotes.

Em Los Angeles, Marcelinho Huertas não foi utilizado e não pôde fazer um duelo brasileiro contra Leandrinho. O Lakers, afinal, está indo bem sem ele. Na primeira temporada sem Kobe Bryant, a equipe da Califórnia tem mostrado que tem um time. Para vencer o Phoenix Suns por 119 a 108, contou com seis jogadores fazendo 14 ou mais pontos. Nick Young foi o melhor deles, com 22.

Do outro lado, pelo Phoenix Suns, Devin Booker ficou em quadra praticamente o tempo todo e anotou 39 pontos. Leandrinho falhou nos momentos em que entrou para ajudá-lo na armação. O brasileiro ficou em quadra por 14 minutos, fazendo só dois pontos. Com ele jogando, entretanto, o Suns fez mais pontos que levou - oito. Nenhum outro atleta do time pode se gabar disso.

Em Dallas, um dos jogos mais fracos da temporada até aqui. O placar baixo, com vitória do Mavericks por 86 a 75, quase disfarça que a partida teve ainda uma prorrogação. Harrison Barnes, campeão olímpico e da NBA na temporada passada, fez 34 pontos. Andrew Bogut, outro recém-chegado do Golden State Warriors, fez só dois, mas pegou 16 rebotes na primeira vitória da equipe do Texas.

A rodada de domingo à noite ainda teve Carmelo Anthony e Kristaps Porzingis anotando 28 pontos cada um em surpreendente derrota do New York Knicks para o Utah Jazz, por 114 a 109, em pleno Madison Square. Gordon Hayward também fez 28 pontos, mas, diferente do caso dos nova-iorquinos, todos os titulares do Jazz anotaram ao menos 13. Raulzinho não foi utilizado.

Com os resultados da rodada, o Raptors assumiu o quinto lugar da Conferência Oeste, com quatro vitórias e duas derrotas. O Cleveland Cavaliers lidera com seis vitórias em seis jogos. No Leste, Jazz e Lakers dividem o quinto lugar, com quatro vitórias em sete partidas.

Confira os resultados deste domingo:

New York Knicks 109 x 114 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 94 x 100 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 91 x 96 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 86 x 75 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 107 x 123 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 119 x 108 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta segunda:

Philadelphia 76ers x Utah Jazz

Washington Wizards x Houston Rockets

Charlotte Hornets x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons

Golden State Warrios x New Orleans Pelicans