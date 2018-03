Luís Fernando é cortado no basquete O pivô Luís Fernando, com problemas musculares, foi cortado da seleção brasileira masculina de basquete. Dessa maneira, não participará da segunda etapa de treinamentos, iniciada nesta quinta-feira, em Uberlândia. Pelo diagnóstico do médico César de Oliveira, ele só teria condições de treinar na próxima semana e, assim mesmo, com algumas restrições. "Fica inviável para nós o seu aproveitamento durante a preparação para os Jogos Pan-americanos", afirmou o técnico Lula. Agora, Luís Fernando fará tratamento em seu clube e, quando estiver recuperado, ele poderá ser avaliado na preparação para o Pré-Olímpico de San Juan, em Porto Rico, no final de agosto. Sem Luís Fernando, Lula está agora treinando 15 jogadores, já que Anderson Varejão deve se apresentar apenas na terça-feira. Recuperado de contusão, o ala-armador Demétrius treinou normalmente nesta quinta e é um problema a menos para a comissão técnica. A estratégia de treinos coletivos com árbitros internacionais começaria nesta quinta-feira, mas a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) ainda não definiu os nomes. Então, a solução encontrada foi escalar os assistentes Flavio Davis e Guerrinha como árbitros nos primeiros jogos-treinos. "Mas a filosofia será mantida e, quando eu pedir o tempo, os dois vão participar da conversa com os jogadores", avisou Lula.