Luiz Felipe é a nova arma do COC O ala/pivô Luiz Felipe Mendes, do COC/Ribeirão Preto, descobriu seu talento para o basquete há apenas dois anos. Mesmo assim, o jogador de 25 anos já é destaque no Campeonato Nacional Masculino e arma da sua equipe para ganhar da Uniara/Araraquara, no jogo desta quarta-feira, às 20 horas, em Ribeirão Preto. O primeiro contato de Luiz Felipe com o basquete foi aos 16 anos, quando andava de skate na quadra de uma escola em Campinas, onde nasceu. "Minhas manobras eram interrompidas por uma turma que queria jogar basquete no fim de tarde. E como sempre faltava um jogador, eu entrava de brincadeira", revelou. Ele começou a levar o esporte a sério muito tempo depois, quando entrou na Unip, faculdade em São Paulo, e "forçou a barra" para entrar no time mesmo sem gostar muito de basquete. "Não tinha grana para bancar a faculdade. Pedi para entrar no time e ganhar bolsa. Fui de bobão e deu certo", contou. Com 2,01 m e 99 kg, o atleta começou a chamar atenção. Os treinos do time da faculdade eram no clube Espéria. Dali, foi chamado para integrar o time da Unip que disputaria a Divisão Especial do Estadual em 2002. Foi o destaque naquele ano. Assim, chamou a atenção de Guerrinha, então técnico de Bauru. Mudou-se para a cidade, onde atuou por seis meses até a equipe se desmanchar por falta de patrocínio. Seguiu para o Corinthians/Mogi e foi vice-campeão paulista em 2003. "Na época, ouvia elogios do Lula (técnico do COC). Sempre quis jogar em Ribeirão Preto." Chegou a Ribeirão em agosto passado e ajudou o time a conquistar o tetracampeonato paulista. Agora quer mais. "Já que cheguei até aqui, tenho de almejar mais... Como a seleção brasileira. E também atuar em um time da Europa", avisou. Enquanto isso, segue treinando e cursando MBA (Gestão Empresarial) na Fundação Getúlio Vargas.