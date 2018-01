Lula abre espaço para outros técnicos Antes de assumir o comando da seleção brasileira de basquete masculino, Lula cansou de ouvir reclamações dos colegas por não serem consultados pelo técnico do time do Brasil. Por isso, ele vai abrir espaço para os treinadores que quiserem dar opinião sobre o seu trabalho à frente da seleção. A primeira oportunidade será nesta sexta-feira, em São Paulo. Na ocasião, Lula fará reunião com a sua comissão técnica na sede da recém-criada Associação dos Profissionais de Basquete, presidida por Tácito Pinto Filho, que é treinador do Palmeiras. "Vamos começar o hábito de ouvir a categoria através da Associação, expondo idéias e opiniões", explicou o atual campeão paulista - ganhou o título no último domingo, com o invicto COC/Ribeirão Preto. "Tenho a obrigação de implantar a característica do basquete brasileiro e tenho a minha visão para isso, mas posso ampliá-la, além de aumentar o meu conhecimento ouvindo os colegas", afirmou Lula, que não irá impor restrições aos temas abordados. "Falem o que quiserem.? Apesar da abertura para o diálogo, Lula garantiu que não perderá o comando sobre a seleção. "A responsabilidade é minha, não vou repassá-la", disse o treinador, ansioso para ver a participação dos colegas. ?Os outros que colaborem também, pois já fiz o convite em várias entrevistas que concedi e não podem reclamar mais disso." Lula também aproveitará a reunião desta sexta-feira para definir com sua comissão técnica o planejamento para a temporada. Neste ano, o Brasil jogará o Sul-Americano do Uruguai, em junho, o Pan-americano de São Domingos, na República Dominicana, e Pré-olímpico de San Juan, em Porto Rico, ambos em agosto. Para a Olimpíada de Atenas, em 2004, três vagas estarão em jogo, mas o Brasil terá adversários fortes, como Estados Unidos (com o seu Dream Team da NBA), Canadá, Argentina (atual vice-campeã mundial), Venezuela e os anfitriões Porto Rico. A próxima reunião da comissão técnica da seleção brasileira será em Bauru, na segunda-feira.