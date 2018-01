Lula afasta favoritismo no Nacional Nem mesmo a impecável campanha no Paulista - foram 39 vitórias consecutivas para chegar, invicto, ao título - permitem ao COC/Ribeirão Preto estrear no Campeonato Nacional Masculino de Basquete na condição de "adversário a ser batido". Na avaliação do técnico Aluísio Ferreira, o Lula, que também comanda a seleção "no brasileiro não dará para cochilar nem na viagem". Lula acredita num equilíbrio e entende que pelo menos 11 das 17 equipes têm condições de brigar para estar entre os primeiros colocados. "Os cinco de São Paulo - Ribeirão Preto, Franca, Bauru, Araraquara e Mogi -, mas Vasco, Campos, Flamengo, Minas, Uberlândia e Goiás, todos são muito competitivos", analisa Lula. Seu time estréia na terça-feira, contra o Winner/Limeira. Vai folgar na primeira rodada, domingo. Associação - Lula defendeu que todos os técnicos brasileiros unam-se em torno da Associação dos Profissionais de Basquete que terá sua primeira reunião, sexta-feira. Segundo Lula a entidade, presidida por Tácito Pinto, do Palmeiras, vai colocar os integrantes da comissão técnica da seleção para ouvir a opinião dos demais treinadores do Brasil e promover uma formação de técnico. "Nossa idéia é que a Confederação torne obrigatória o curso para os técnicos porque o brasileiro tem o hábito de fazer apenas o que é obrigatório." A Associação pretende ministrar cursos de formação para técnicos.