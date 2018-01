Lula ainda não tem time-base da seleção O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Aluísio Ferreira, o Lula, está estudando a melhor formação de seu time-base para disputar três competições entre julho e agosto, priorizando, obviamente, o último, o Pré-Olímpico de San Juan, em Porto Rico, que classificará três países para a Olimpíada de Atenas, em 2004. "Estamos na fase de montagem ainda", diz Lula, sem dar pistas de um ou outro titular. "Não tenho uma base", emenda. Os oito jogadores que disputaram o Mundial de Indianápolis, em 2002, como Helinho, Demétrius, Anderson Varejão, Marcelinho e Alex, por exemplo, estão em vantagem sobre os colegas, mas isso não quer dizer que serão titulares ou que estão garantidos entre os 12 que ficarão no grupo. "Os que disputaram o Mundial tem um caminho percorrido, mas nada está garantido", avisa Lula, que, até o próximo sábado, definirá o grupo que viajará para o México para fazer cinco amistosos. O time que irá ao México será dirigido por Flavio Davis. Guerrinha será o assistente. A equipe, formada por jogadores que não disputaram o Mundial, terá a oportunidade de ganhar experiência internacional. Os outros jogadores ficarão treinando com Lula, em Uberlândia. Isso não significa, porém, que os que estarão no México estarão descartados, pois Davis e Guerrinha estarão de olho neles. Dessa maneira, Lula estará mais seguro para decidir a relação final do time que disputará o Sul-americano do Uruguai, no final de julho. Grande dia - A definição será no dia 12, avisa Lula. "Mas os demais que ficarem estarão em estado de alerta para qualquer emergência", lembra o treinador, referindo-se a possíveis contusões. Só uma vaga estará certa para o Pré-Olímpico: o pivô Nenê Hilário, do Denver Nuggets. Mas isso só em agosto. Até lá, a disputa por um lugar na seleção será bem acirrada.