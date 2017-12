Lula anuncia corte na seleção de basquete O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Aluísio Ferreira, o Lula, divulgou nesta quinta-feira o nome dos três atletas cortados da equipe que vai participar do Pré-Olímpico de Porto Rico, que começa no dia 20. São eles, os pivôs André Bambu e Tiagão e o ala Dedé. Com isso, o time nacional segue com 12 jogadores e treina até domingo no Rio.