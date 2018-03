Lula aprova primeiro teste da seleção A seleção brasileira masculina de basquete faz nesta terça-feira o segundo amistoso contra a Venezuela, a partir das 18 horas, no ginásio da Unicoc, em Ribeirão Preto, com transmissão ao vivo da Sportv. No primeiro jogo, domingo, em Uberlândia, o Brasil venceu por 117 a 90. A série de amistosos é a fase final de preparação da seleção para disputar duas competições sucessivamente: o Campeonato Sul-Americano do Uruguai, na próxima semana, e os Jogos Pan-americanos de Santo Domingo, no início de agosto. Na quarta-feira acontece o último jogo contra os venezuelanos, em São Paulo. A dúvida do técnico Lula para a partida desta terça-feira é o ala Marcelinho, que sentiu fortes dores no ombro direito durante o último amistoso. O provável substituto é Alex. No domingo, o time titular teve Valtinho, Guilherme, Marcelinho, Tiagão e Tiago Splitter (o cestinha, com 24 pontos). Lula utilizou os 11 jogadores à sua disposição e gostou do desempenho de todos. O único que não pôde ser avaliado foi o ala Renato, que, com dores numa das coxas, nem no banco de reservas ficou. Mas ele retorna nesta terça. "Fizemos uma boa partida, com 60% de acerto no ataque e boa iniciativa defensiva, mesmo tendo tomado 90 pontos", avaliou Lula. "A defesa teve atitude, mas o resultado não foi o esperado." O pivô Anderson Varejão, do Barcelona, deverá disputar o Sul-Americano, no Uruguai. Com isso, o novato Murilo, de 20 anos, deve ser dispensado do grupo. Lula optou ainda em aproveitar Demétrius como armador e ala e dispensou os armadores Helinho e Nezinho.