Lula coloca Nenê e Leandrinho no banco A formação que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos foi a escolhida pelo técnico Lula, para começar o amistoso contra o Uruguai, nesta sexta-feira, às 18 horas, no Ginásio do Tijuca, zona norte. Desta maneira, o pivô Nenê, do Denver Nuggets, e o armador Leandrinho do Phoenix Suns, ambos clubes da NBA, começarão o jogo escalados no banco de reservas. ?Acho que é melhor iniciar com a formação que vinha jogando junta", disse Lula, que escalou Guilherme, Marcelinho, Valtinho, Anderson Varejão e Tiago Splitter. ?Os jogadores que chegaram agora, como o Nenê e o Leandrinho ainda não estão bem familiarizados com as formações táticas da equipe." Tanto Nenê quanto Leandrinho não demonstraram irritação ou descontentamento com a decisão de Lula. Ambos foram unânimes em afirmar que estão na seleção para ?ajudar no que for possível". Irritação, aliás, é um sentimento que está bem longe do grupo de 12 jogadores que representarão o Brasil no Pré-Olímpico de Porto Rico, que distribuirá três vagas para Atenas. Sorrisos, brincadeiras e muita descontração têm sido uma constante entre os atletas que treinam no Rio até domingo, quando realizam o segundo amistoso contra o Uruguai pela manhã e, à noite, viajam para a disputa internacional. As recentes conquistas Sul-Americana (no Uruguai) e Pan-Americana (na República Dominicana) aumentaram o assédio da torcida aos jogadores. E os muitos pedidos de autógrafos e fotos são recebidos por todos com cordialidade.