Lula confia no experiente Tiago Splitter Com apenas 18 anos, o ala/pivô Tiago Splitter é o mais novo entre os atletas da seleção masculina de basquete e, apesar da idade precoce, ele foi titular na conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos e tem recebido vários elogios do técnico Aluísio Ferreira, o Lula. ?Já tive a oportunidade de jogar pela seleção adulta um Mundial no ano passado (Indianápolis) e um Sul-Americano (Montevidéu) e Pan-Americano (São Domingos) que me ajudaram bastante na equipe", disse Tiago, atleta do Tau Cerâmica, time da primeira divisão espanhola. ?Apesar das competições, não me considero com mais experiência que meus companheiros. Quando venho para cá, penso somente em jogar bem." Conviver desde cedo com desafios não é novidade para Tiago. Aos 15 anos, ele deixou Santa Catarina, onde atuava pela Sociedade Esportiva Ipiranga, para ir atuar na Espanha. Contratado pelo Tau Cerâmica, foi emprestado para o Araba Gorada (da terceira divisão) para ganhar ?experiência". Em seguida foi transferido para o Bilbao Basket, onde conquistou o título da segunda divisão no ano passado, e, nesta temporada, vai finalmente estrear na primeira divisão. ?Acredito que minha principal qualidade é fazer um pouco de cada coisa dentro da quadra. Mantenho uma boa consistência", disse Tiago, que tem 2,11 metros e 106kg. ?Agora, preciso melhorar meus arremessos e meu físico." Tiago contou que enfrentou dificuldades durante o período de adaptação na Espanha. O idioma e a solidão foram seus principais problemas. Hoje, no entanto, está plenamente adaptado e já faz planos para o futuro: atuar na NBA. ?É o meu objetivo ir para os Estados Unidos, mas se não for estarei feliz do mesmo jeito."