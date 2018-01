Lula convoca a seleção de basquete O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Lula Ferreira, convocou nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, 29 jogadores para treinar para as competições da temporada 2003. Entre elas, estão o Pan-Americano de São Domingos, em agosto, e o Pré-Olímpico de Porto Rico, logo depois do Pan. São oito armadores, dez alas e 11 pivôs, incluindo Nenê, do Denver Nuggets, da NBA; Anderson Varejão, do Barcelona; e Leandrinho, que está treinando para o Draft da NBA, que será dia 26. Nenê será o último a se apresentar, no dia 10 de agosto, no Rio. Os convocados são: Adriano, Olivinha, Alírio, André Bambu, Arnaldinho, Dedé, Demétrius, Fulvio, Guilherme, Helinho, Jefferson Sobral, Jefferson William, Luis Fernando, Marcelinho, Murilo, Paulão, Alex, Estevam, Lucas Tischer, Nezinho, Renato, Tiagão, Valtinho, Anderson Varejão, Leandrinho, Manteiguinha, Marcus Vinícius, Tiago Spliter e Nenê Hilário.