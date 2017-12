Lula convoca a seleção de basquete para o Mundial Lula Ferreira, técnico da Seleção Brasileira Masculina de Basquete, convocou nesta sexta-feira os 26 jogadores que irão disputar, entre outros torneios, o Sul-Americano e o Mundial. Anderson Varejão, Leandrinho, Nenê e Baby, que atuam na NBA, foram chamados. A apresentação está marcada para o próximo dia 25. Em 20 de julho, Lula deve definir a equipe que disputará o Mundial do Japão, que será realizado em agosto e setembro. Esta é a lista completa dos jogadores convocados: Caio Torres - Pivô - 19 anos - 2,11m - Rayet Guadajara (Espanha) Estevam Ferreira Jr - Pivô - 27 anos - 2,11m - Telemig Celular/Unitri (MG) Murilo Becker - Pivô - 22 anos - 2,11m - Franca Basquete (SP) João Paulo Batista - Pivô - 24 anos - 2,08m - Gonzaga University (Estados Unidos) Paulo Sérgio Prestes (Paulão) - Pivô - 18 anos - 2,08m - COC/Ribeirão (SP) André Quirino (André Bambu) - Pivô - 26 anos - 2,06m - Parmesa Castellón (Espanha) Luis Felipe Grubber - Ala - 21 anos - 2,05m - Parmesa Castellón (Espanha) Guilherme Teichmann - Ala - 22 anos - 2,04m - Universo/Ajax (GO) Marcus Vinícius Toledo - Ala - 19 anos - 2,03m - CB L?Hospitalet (Espanha) Luiz Felipe Ribeiro - Ala - 26 anos - 2,01m - Bandeirantes/Rio Claro (SP) Arthur Belchior - Ala - 23 anos - 1,98m - COC/Ribeirão Preto (SP) Jhonatan Luz - Ala - 19 anos - 1,97m - Paulistano/DixAmico (SP) Diego Pinheiro da Silva - Ala - 26 anos - 1,96m - Universo/Ajax (GO) André Luiz Rodrigues (Manteiguinha) - Armador - 25 anos - 1,93m - Universo/Ajax (GO) Eduardo Machado (Duda) - Ala - 23 anos - 1,92m - Universo/BRB (DF) Marcelinho Huertas - Armador - 23 anos - 1,91m - Joventut de Badalona (Espanha) Valter Apolinário (Valtinho) - Armador - 29 anos - 1,87m - Telemig Celular/Unitri (MG) Welington dos Santos (Nezinho) - 25 anos - 1,86m - COC/Ribeirão Preto (SP) Já os convocados para o Mundial: Maybyner Hilário (Nenê) - Pivô - 23 anos - 2,11m - Denver Nugets (NBA) Rafael Araújo (Baby) - Pivô - 25 anos - 2,11m - Utah Jazz (NBA) Tiago Splitter - Pivô - 21 anos - 2,11m - Tau Ceramica (Espanha) Anderson Varejão - Pivô - 23 anos - 2,09m - Cleveland Cavaliers (NBA) Guilherme Giovannoni - Ala - 26 anos - 2,04m - BC Kiev - (Ucrânia) Marcelinho - Ala/Armador - 31 anos - 2,00m - Telemig Celular/Unitri (MG) Leandrinho - Armador - 23 anos - 1,92m - Phoenix Suns (NBA) Alex Garcia - Ala/Armador - 26 anos - 1,91m - COC/Ribeirão Preto (SP)