Lula convoca astros brasileiros da NBA O técnico Lula Ferreira convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira masculina de basquete para a temporada 2005. Todos os jogadores do País que atuam na NBA foram chamados para o grupo que tem como grande objetivo a Copa América, que acontece de 24 de agosto a 4 de setembro, na República Dominicana, e dá quatro vagas para o Mundial do Japão, em 2006. Foram 18 convocados, mais 3 jovens jogadores para um trabalho de desenvolvimento. O destaque são os 4 brasileiros que atuam na NBA: Nenê (Denver Nuggets), Leandrinho (Phoenix Suns), Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers) e Baby (Toronto Raptors). ?Este é o início da nossa preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim. A gente começa este ano com o Pré-Mundial, depois temos o Mundial de 2006, os Jogos Pan-Americanos de 2007 e o Pré-Olímpico também em 2007?, explicou Lula Ferreira. A dúvida é sobre a participação do principal jogador do País na atualidade. ?Conversei com o Nenê e ele me falou que sempre vai estar à disposição da equipe brasileira. Mas, neste momento, não poderia atender a convocação por motivos pessoais e de contusões. Em princípio, nós esperamos que todos os jogadores se apresentem no dia marcado?, avisou Lula Ferreira, que começa o treinamento no dia 7 de julho, no Rio. Na Copa América, o Brasil está no grupo A, ao lado de Venezuela, Estados Unidos, Panamá e Canadá. Na outra chave estão Argentina, Porto Rico, República Dominicana, México e Uruguai. Serão 4 vagas em disputa para o Mundial, mas os argentinos já estão garantidos, por serem os atuais campeões olímpicos. Antes, no período de preparação, o time do Brasil fará uma série de amistosos, com Canadá, Estados Unidos, Uruguai e Argentina. ?Acho que é tempo suficiente para acertarmos a equipe e adaptarmos os jogadores ao sistema de jogo da seleção brasileira?, revelou o técnico Lula Pereira. Confira os 18 convocados: Tiago Splitter (pivô ? 20 anos) - Tau Cerâmica (Espanha) Baby (pivô ? 24 anos) ? Toronto Raptors (NBA) Nenê (pivô ? 22 anos) ? Denver Nuggets (NBA) Estevam Ferreira (pivô ? 26 anos) ? Unitri/Uberlândia (MG) Caio Torres (pivô ? 18 anos) ? Rayet Guadalajara (Espanha) Anderson Varejão (pivô ? 22 anos) ? Cleveland Cavaliers (NBA) Murilo Becker (pivô ? 22 anos) ? COC/Ribeirão Preto (SP) André Bambu (pivô ? 25 anos) ? Universo/Ajax (GO) Jefferson William (ala ? 22 anos) ? Paulistano/Dix Amico (SP) Guilherme Giovannoni (ala ? 26 anos) ? Lauretana Biella (Itália) Diego da Silva (ala ? 25 anos) ? Universo/Ajax (GO) Marcelinho (ala/armador ? 30 anos) - Telemar (RJ) Leandrinho (armador ? 22 anos) ? Phoenix Suns (NBA) Alex Garcia (ala/armador ? 25 anos) - sem time Manteiguinha (armador ? 24 anos) ? Universo/Ajax (GO) Marcelo Huertas (armador ? 22 anos) ? Joventut de Badalona (Espanha) Valtinho (armador ? 28 anos) - Unitri/Uberlândia (MG) Nezinho (armador ? 24 anos) ? COC/Ribeirão Preto (SP) E o grupo de desenvolvimento tem: Rafael Hettsheimeir (pivô ? 19 anos) ? COC/Ribeirão Preto (SP) Luís Felipe Grubber (ala ? 20 anos) ? Lucentun Alicante (Espanha) Marcus Vinícius dos Reis (ala ? 19 anos) ? CB L?Hospitalet (Espanha)