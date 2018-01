Lula define 12 jogadores para o Sul-Americano de basquete O Campeonato Sul-Americano de Caracas, na Venezuela - o Brasil estréia dia 12, contra o Chile - é o próximo compromisso da seleção masculina de basquete, que treina em São Paulo até sexta-feira. Nesta terça-feira, o técnico Lula Ferreira definiu o grupo de 12 jogadores que viaja para Caracas com a missão de assegurar uma das 4 vagas em disputa para o Pré-Olímpico de 2007, seletivo para os Jogos de Pequim, em 2008. A Argentina, campeã mundial e rival direta na luta pelo título, também terá um time jovem - a média do Brasil é de 23,5 anos. A seleção terá Manteiguinha, Marcelinho Huertas e Nezinho (armadores); Marcus, Felipe, Arthur e Duda (alas); Caio, Estevam, Murilo, Lucas Tischer e André Bambu (pivôs). Mas apenas parte desses jogadores integrará a equipe que disputará o Mundial do Japão, em agosto. ?Além de ser classificatório para o Pré-Olímpico, o Sul-Americano é a possibilidade de lançarmos novos jogadores?, disse Lula. O técnico observou que a Argentina adotou o mesmo esquema de preparação e disputa do Brasil, de ir ao Sul-Americano com um grupo mais jovem de jogadores e deixar as estrelas da NBA para o Mundial. Lula ainda não sabe se poderá contar com Nenê, que renovou contrato com o Denver, mas se recupera de cirurgia. Mas terá Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Leandrinho (Phoenix Suns) e o pivô Baby (Toronto Raptors) - ?chega uns dois dias depois?. Lula reúne o grupo para o Mundial no dia 19 e terá pouco tempo para a preparação. ?É o mesmo grupo que vem trabalhando desde a Copa América de 2005. Temos um lastro.?