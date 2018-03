Lula define amanhã grupo do Sul-Americano O técnico Lula define neste sábado a relação dos 12 jogadores que irão defender a seleção brasileira masculina de basquete no Campeonato Sul-americano, entre os dias 20 e 30, no Uruguai. Três dos 15 atletas que estão treinando em Uberlândia devem ser cortados. Mas esse número pode subir para quatro: o motivo é a inclusão ou não do pivô Anderson Varejão, que ainda não se juntou ao grupo. "Estamos fazendo um projeto para ter o Anderson Varejão em boas condições no Pré-Olímpico", disse Lula, sem confirmar ou não a presença do jogador do Barcelona (Espanha) no Sul-Americano. "Ele é o jogador que mais esticou a temporada e, assim como dei uma semana de folga aos finalistas do Campeonato Brasileiro, do COC e do Uberlândia, é natural que eu conceda ao Anderson um período de recuperação, ainda mais considerando que ele está atuando no exterior e tem seus problemas para resolver aqui no Brasil", explicou o treinador. Como ainda está indefinida a integração de Anderson Varejão ao grupo que vai ao Sul-Americano, é pouco provável que ele dispute os três amistosos contra a Venezuela, a partir de domingo. O primeiro compromisso será às 18 horas, em Uberlândia. Na terça-feira, o confronto será disputado no Ginásio da Unicoc, em Ribeirão Preto, e na quarta-feira, o jogo será em São Paulo. Depois, os jogadores terão uma folga antes da viagem para o Uruguai.