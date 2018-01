Lula define grupo para ir ao México O técnico Lula definiu na tarde desta sexta-feira os 11 jogadores da seleção brasileira masculina de basquete que viajam para o México, na quarta-feira, para fazer cinco amistosos contra a seleção local. O assistente Flavio Davis será o treinador, tendo Guerrinha como auxiliar. Alex, Renato, Tiagão, Nezinho, Lucas Tischer, Valtinho, Arnaldinho, André Bambu, Murilo, Dedé e Jefferson William formam o grupo. O pivô Estevam ficou de fora da relação. Ele poderia ser o 12º jogador, mas como não tem totais condições físicas, devido a problemas no joelho operado, ficará treinando com os demais atletas da seleção. Sob o comando de Lula, o resto do elenco se apresentam quarta-feira em Uberlândia para recomeçar os treinos. Alex é o único do grupo que disputou o Mundial de Indianápolis no ano passado. Renato viajou com a seleção para os Estados Unidos, em 2002, mas como o então técnico Hélio Rubens precisava de um quinto pivô, ele foi cortado na véspera da estréia na competição. Para Lula, o importante nos cinco amistosos contra a seleção mexicana é avaliar o comportamento de cada jogador, além de dar experiência internacional aos novatos. Enquanto isso, ele irá aprimorar o trabalho de defesa e ataque com os mais experientes, como Demétrius, Guilherme, Helinho, Marcelinho, Anderson Varejão, Leandrinho e Tiago Splitter. Até a metade de julho, o treinador fará o corte definitivo para as disputas do Sul-americano do Uruguai, dos Jogos Pan-americanos de Santo Domingo e do Pré-Olímpico de Porto Rico.