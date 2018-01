Lula é o novo técnico do basquete A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta sexta-feira o nome de Aluísio Ferreira, o Lula, como novo treinador da seleção brasileira masculina. Guerrinha, técnico do Bauru, e Flávio Davis, do Universo-Minas, serão seus auxiliares. A principal missão da nova comissão técnica será classificar o Brasil para os Jogos de Atenas-2004. Os próximos desafios da seleção serão o Sul-Americano, no Uruguai, de 21 a 27 de julho; o Pan-Americano, na República Dominicana, de 2 a 9 de agosto, e o Pré-Olímpico, em Porto Rico, de 20 a 31 de agosto.