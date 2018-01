Lula empolgado com estágio em Denver As comissões das seleções brasileiras masculina e feminina estão comemorando a iniciativa da Confederação Brasileira de Basquete, que ofereceu aos técnicos um estágio de 15 dias em Denver - de 18 de fevereiro a 4 de março -, onde observarão de perto treinos e jogos dos Nuggets, equipe do pivô Nenê, da NBA. Será também uma maneira de "intimidar" o clube a liberar o jogador para o Pré-Olímpico, que será realizado em agosto, em Porto Rico. "É a primeira vez que farei um estágio desse tipo. Em primeiro lugar, quero conhecer a estrutura fantástica que tem a NBA. Outro aspecto importantíssimo é mantermos a proximidade com o Nenê", resume Lula, técnico da seleção masculina. "Quero ver como ele está atuando, ao vivo. Precisamos acompanhar o pivô que conseguiu um feito espetacular na NBA, saber se vai estar na seleção brasileira." O treinador faz questão de conversar pessoalmente com dirigentes dos Nuggets: "Contato pessoal é bem melhor do que o telefônico. Por telefone você não vê a pessoa. É uma coisa fria, não tem muita expressão. Ao vivo, cara a cara, a intimidação é maior, vai ajudar a convencê-los de que precisamos do Nenê. Sem contar que é do interesse dos próprios norte-americanos divulgar um atleta do nível dele. No Pré-Olímpico, todas as seleções vão contar com suas maiores estrelas. É uma vantagem para o Denver a tevê estar mostrando o destaque deles para o mundo todo." Mas Lula não quer acompanhar apenas o crescimento do pivô dentro de quadra. "Tenho mais contato com empresários do que com o próprio Nenê. Imagina a cabeça dele. Com esse mundo fechado da NBA, as coisas ficam distantes. Ele só pensa na competição 24 horas por dia", explica Lula, que se encontrará pela primeira vez com o atleta na condição de técnico da seleção. Lula ressalta o ganho técnico que o grupo terá com este estágio nos Estados Unidos: além do interesse em manter-se próximo ao jogador, serão 15 dias "respirando basquete" o tempo todo. "Vamos desenvolver boa parte do planejamento da temporada. A intenção é que na apresentação do grupo nós possamos entregar todo o projeto pronto. Não estamos perdendo tempo. Sempre que posso, estou me reunindo com o Guerrinha e o Flávio Davis, meus dois assistentes." Sobre a parte tática e técnica que podem ser aprimoradas ao acompanhar treinos e jogos do Denver, Lula ressalta: "A parte tática deles é muito diferente da nossa, não tem muito o que aprender. Já na parte técnica os atletas que jogam na NBA são altamente desenvolvidos. Mais do que preparação física, quero saber da mental. O que será que eles fazem para suportar tamanha concorrência? Esse tipo de coisa que me interessa muito." Técnico da seleção feminina, Antônio Carlos Barbosa está satisfeito com a oportunidade de viajar para Denver. "Já fiz outros estágios nos Estados Unidos, principalmente na década de 80, e sempre foram de utilidade enorme. Além de ver os Nuggets, eu e o Paulinho (Bassul, assistente-técnico), teremos uma missão a mais, que é acompanhar os treinos de algumas universidades, por causa da seleção Sub-21." Para Barbosa, não há diferença em acompanhar treinos e jogos de equipes masculinas ou femininas. "Basquete é tudo igual, não tem diferença de masculino para feminino. O peso e diâmetro da bola são iguais. As mulheres têm mais dificuldades com o arremesso porque a tabela tem a mesma altura." Gerasime "Grego" Bozikis, o presidente da CBB, viaja nesta sexta-feira para Denver, onde vai se encontrar com os diretores do Nuggets, Tommy Sheppard e Kiki Vandeweghe. "O primeiro objetivo é falar sobre a vinda do Nenê para a fase de treinamentos da seleção brasileira visando ao Sul-Americano, aos Jogos Pan-Americanos e ao Pré-Olímpico. O segundo é definir uma data em abril ou maio para que eles virem ao Brasil fazer uma série de clínicas para crianças carentes", explica o dirigente.