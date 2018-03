Lula espera chegada de Anderson Varejão Na reta final dos treinos em Uberlândia, o técnico Lula está concentrando o trabalho na armação tática da seleção brasileira masculina de basquete. Enquanto isso, ele aguarda a apresentação do pivô Anderson Varejão, que só se integrará agora ao grupo porque estava defendendo o Barcelona, na Espanha. A presença de Anderson Varejão será fundamental para definir o grupo que disputará o Sul-Americano, no final do mês, no Uruguai. Os jogadores escolhidos, provavelmente no sábado, ainda participarão de três amistosos de preparação contra a Venezuela - dia 13, em Uberlândia, dia 15, em Ribeirão Preto, e dia 16, em São Paulo -, mas Lula não sabe se poderá contar com o pivô do Barcelona. O treinador entende que Anderson Varejão precisa de alguns dias de descanso depois da dura temporada no clube espanhol, mas conta com ele no time. "Mesmo que ele vá no sacrifício para o Sul-Americano, estamos pensando na atuação dele no Pré-Olímpico", revelou o treinador.