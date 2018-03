Lula estréia na seleção de basquete O técnico Aluísio Ferreira, o Lula, faz neste domingo, às 18 horas, em Uberlândia, a sua estréia no comando da seleção brasileira masculina de basquete. É o primeiro dos três amistosos contra a Venezuela, na preparação para disputar o Sul-americano do Uruguai, na próxima semana. A definição do time titular e que vai ao Uruguai ocorreria apenas na noite de ontem (12), após o último treino, já que o treinador queria manter todos os jogadores motivados na busca por uma vaga. Lula, no entanto, adiantou que no grupo de 12 ficarão três armadores, cinco alas e quatro pivôs. Nos treinamentos em Uberlândia, quatro armadores estavam à disposição de Lula: Valtinho, Helinho, Nezinho e Arnaldinho. O experiente Demétrius pode atuar tanto como ala como armador. Entre os alas estão Marcelinho, Alex, Dedé, Guilherme e Renato, sendo que os dois últimos podem atuar na posição de um segundo pivô, abrindo mais o jogo ofensivamente em determinadas situações. O juvenil Marcus Vinícius integrou-se ao grupo na quarta-feira (09) para ganhar mais experiência. Após as contusões de Luís Fernando e Lucas Tischer, Lula só pôde contar com quatro pivôs nos treinos: Tiago Splitter, André Bambu, Murilo e Tiagão. O treinador, no entanto, não tinha a definição sobre Anderson Varejão, do Barcelona, que até poderá disputar um ou outro amistoso contra a Venezuela ou ir direto para o Sul-americano. "Esses jogos são importantes, pois vamos enfrentar um adversário forte no continente, nos Jogos Pan-americanos e até no Pré-Olímpico", lembra Lula, que também usará os amistosos para corrigir as possíveis falhas não detectadas nos jogos-treinos realizados com árbitros. Uma opção que Lula poderá adotar, em pelo menos um amistoso, é incluir um estreante (sem experiência internacional na equipe adulta), o 13o jogador. Poderá até ser o substituto temporário de Anderson Varejão. De qualquer forma, Lula está empolgado com o seu início de trabalho e confiante em conseguir a vaga olímpica, no Pré, em Porto Rico, no final de agosto. Ele, que foi assistente de Ary Vidal, José Medalha e Hélio Rubens Garcia, e trabalha para a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) desde 1987, tem, a partir deste domingo, o seu grande momento. Aliás, é uma premiação para o técnico, que, nos últimos três anos, tem conseguido bons resultados pelo COC/Ribeirão, como o bicampeonato paulista e o título brasileiro.