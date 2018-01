Lula Ferreira mantido no comando da seleção brasileira O técnico Lula Ferreira será mantido no comando da seleção brasileira de basquete, apesar da péssima campanha no Mundial do Japão, confirmou nesta quinta o presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Gerasime Grego Bozikis. ?Nos lances livres estivemos próximos da média do Mundial (66%), que é fraca. Não tivemos bom aproveitamento no ataque nem boa média nos lances livres. O sentimento é de tristeza. Não faltou empenho nem dedicação ao grupo. Tivemos erros, mas são do jogo. Podíamos ter melhores resultados porque o basquete brasileiro precisava. A análise do trabalho não é minha responsabilidade. Os próximos passos visam a 2007. Temos o Pré-Olímpico e possibilidade de classificação, porque o Brasil tem jogadores de talento e capacidade para isso?, avaliou Lula. ?Não era o que queríamos. Procuramos nosso jogo, mas sempre deixamos ficar tarde demais para buscar o resultado?, justificou o armador Leandrinho. Acha que agora resta trabalhar para o Pan-Americano e o Pré-Olímpico. ?Vamos brigar por uma vaga na Olimpíada de Pequim.?