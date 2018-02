Lula Ferreira será secretário em Ribeirão Aloísio Elias Xavier Ferreira, o Lula Ferreira, técnico da Seleção Brasileira de Basquete e do COC Ribeirão, assume no próximo dia 1° de janeiro a Secretaria Municipal de Esportes de Ribeirão Preto. O anúncio foi feito na manhã de hoje, pelo prefeito eleito Welson Gasparini (PSDB), que anunciou todos os secretários, presidentes e superintendentes de autarquias que vão trabalhar em seu governo. Mesmo aceitando o cargo, ele continuará dirigirindo a equipe do COC Ribeirão e a Seleção Brasileira. "O prefeito (eleito) sabe de minhas atribuições e também sabe que não tenciono deixá-las", disse Lula Ferreira. Ele sabe que não será fácil desempenhar todas as funções, mas trabalhará para isso. "A seleção brasileira é uma coisa pontual e o COC eu treino aqui mesmo em Ribeirão, por isso será possível conciliar", garante. Lula diz que terá que se desdobrar para desempenhar a contento todas as funções. "Mas como esportista estou acostumado a enfrentar desafios. Este será mais um". E sabe que terá condições de dirigir a Secretaria porque trabalha com esporte. Sobre projetos e planos ele ainda não fala. "Somente após a posse". Com três títulos de campeão paulista de basquete (2001, 2002 e 2003), um brasileiro (2003) e um vice do brasileiro (2001), Lula Ferreira considera que o esporte tem que andar atrelado com educação e inclusão social. Sobre a nova função ele afirma que "Ribeirão é um importante pólo regional e o esporte tem que caminhar concomitantemente com essa grandeza".