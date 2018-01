Luxemburgo apoiará time de basquete O técnico do Corinthians, Wanderley Luxemburgo, vai dar apoio financeiro ao time de basquete de Jundiaí, comandado pela pivô Karina. O anúncio oficial e as bases da parceria vão ser apresentados à imprensa na manhã desta terça-feira em São Paulo. O time que conta com três medalhistas olímpicos de Sydney - Marta, Zaine e o técnico Antônio Carlos Barbosa - havia perdido o patrocínio da empresa Quaker e corria o risco de não disputar a Liga Nacional de Basquete Feminino. O objetivo do treinador é dar continuidade ao projeto que inclui uma equipe de cadeira de rodas e escolas de basquete somente até um novo patrocinador bancar o time.