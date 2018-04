Machucado, Yao Ming descarta retorno imediato à NBA

Encorajado pelo progresso da cura da fratura em seu pé esquerdo, o pivô Yao Ming disse que vai retornar a jogar basquete, mas não na próxima temporada da NBA, como chegou a ser cogitado pela diretoria de sua equipe, o Houston Rockets.

"Os ossos estão bem, mas a resposta [sobre sua volta] ainda é não", disse Yao sobre a fratura no pé esquerdo e sua volta ao basquete. "Não tem necessidade de se apressar nada, porque eles [departamento médico dos Rockets] querem que a fratura seja totalmente calcificada, e eu já estive nessa situação outras vezes e não quero mais isso pra mim", afirmou o chinês de 2,29 m, que passa por sua quarta fratura em quatro anos.

Yao Ming sofreu uma fratura por estresse no pé esquerdo durante a derrota do Houston Rockets para o Los Angeles Lakers na semifinal da Conferência Oeste da NBA, em maio deste ano. "Obviamente, eu quero jogar basquete, mas para ter consistência e não se machucar mais, preciso de tempo para me recuperar."

O gigante chinês já faz trabalho de fisioterapia por três vezes por semana e espera remover a bota ortopédica até o final de outubro.