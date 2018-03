AP A partida entre Cavaliers e Celtics pelos playoffs da NBA foi marcada por uma situação inusitada nesta terça-feira. A mãe do astro LeBron James, Gloria James, invadiu a quadra após ver o filho sofrer uma série de faltas. "Falei para ela se sentar e disse que tudo ficaria bem. Ela estava muito nervosa", contou o ala. No final, LeBron e sua mãe comemoraram a vitória do time de Cleveland por 88 a 77