Magic bate Bobcats e assume liderança na NBA

O Orlando Magic assumiu a liderança da Divisão Sudeste ao vencer, em casa, na noite deste sábado, o Charlotte Bobcats por 104 a 95, em partida da temporada regular da NBA. O destaque do Magic (21 vitórias e 11 derrotas) ficou com o ala Hedo Turkoglu, com 28 pontos, maior marca de sua carreira, enquanto o pivô Dwight Howard converteu outros 15 e pegou 21 rebotes. O ala Jason Richardson, com 34 pontos, e seu companheiro de ataque Gerald Wallace, que marcou 23, foram os melhores em quadra pelo Bobcats (10 vitórias e 18 derrotas), que não conseguiu evitar sua quarta derrota seguida.