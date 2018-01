Magic com um pé nos playoffs da NBA Tracy McGrady teve mais uma brilhante atuação na vitória do Orlando Magic sobre o Toronto Raptors por 88 a 82, nesta quarta-feira, em Orlando (EUA). McGrady marcou 37 pontos e ajudou o Magic a romper uma seqüência de quatro derrotas consecutivas. O resultado deixa o Orlando a duas vitórias da classificação para a fase decisiva da NBA. A equipe, que soma 40 vitórias e 38 derrotas e está na sétima colocação da Conferência Leste, tem mais três partidas nesta fase. Os confrontos são contra Indiana Pacers, Boston Celtics e Atlanta Hawks. Vale lembrar que o Orlando precisa ganhar duas partidas caso o Washington Wizards, que perdeu para o Boston Celtics por 87 a 83, vence as próximas quatro partidas que irá disputar. Os Wizards estão em nono lugar, com 36 vitórias. A situação é a mesma com o Milwaukee Bucks, que derrotou Los Angeles Clippers por 112 a 92. Com este resultado os Bucks continuam em oitavo lugar, com 39 vitórias. O Milwaukee joga ainda três vezes, o último deles será o Orlando. Outros resultados desta quarta: Atlanta 97 x 92 New Jersey Detroit 111 x 102 Chicago New Orleans 100 x 81 Cleveland San Antonio 84 x 79 Portland Utah 94 x 73 Houston Phoenix 112 x 89 Dallas Seattle 100 x 92 Minnesota