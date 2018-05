Magic e Celtics vencem e são líderes do Leste na NBA

Orlando Magic e Boston Celtics venceram suas partidas na noite de terça-feira, e abriram vantagem na liderança da Conferência Leste da NBA. As duas equipes chegaram a seu 17.º resultado positivo em 21 partidas na temporada 2009/2010 da liga profissional norte-americana de basquete.

Jogando fora de casa, o Orlando Magic superou o Los Angeles Clippers, por 97 a 86, em noite de Dwight Howard. O pivô comemorou seu 24.º aniversário sendo o cestinha da partida, com 25 pontos. Além disso, pegou 11 rebotes, deu sete tocos e distribuiu cinco assistências, em uma de suas melhores atuações na carreira.

O Boston chegou à 17.ª vitória jogando em casa, diante do Milwaukee Bucks. Comandado por Kevin Garnett - que marcou 25 pontos -, o Celtics superou os rivais por 98 a 89.

OS RESULTADOS DA RODADA Terça-feira, 8 de dezembro Toronto Raptors 94 x 88 Minnesota Timberwolves Charlotte Bobcats 107 x 95 Denver Nuggets Boston Celtics 98 x 89 Milwaukee Bucks New Orleans Hornets 96 x 94 Sacramento Kings Chicago Bulls 101 x 103 New Jersey Nets Dallas Mavericks 102 x 101 Phoenix Suns Los Angeles Clippers 86 x 97 Orlando Magic Memphis Grizzlies 111 x 109 Cleveland Cavaliers AS PRÓXIMAS PARTIDAS Quarta-feira, 9 de dezembro Atlanta Hawks x Chicago Bulls Indiana Pacers x Portland Trail Blazers Philadelphia Sixers x Detroit Pistons New Jersey Nets x Golden State Warriors Milwaukee Bucks x Toronto Raptors Minnesota Timberwolves x New Orleans Hornets Houston Rockets x Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs x Sacramento Kings Los Angeles Lakers x Utah Jazz

O armador Rajon Rondo também teve atuação de destaque, com 11 pontos e 13 assistências.

A terceira colocação da Conferência Leste é do Cleveland Cavaliers, que ficou mais distante dos líderes na noite de terça. Apesar dos 43 pontos do astro LeBron James, a equipe perdeu para o Memphis Grizzlies por 111 a 109, na prorrogação. O brasileiro Anderson Varejão marcou apenas cinco pontos e foi excluído da partida após cometer seis faltas. O Cavaliers tem 15 derrotas e seis derrotas em 21 partidas na temporada.

Na Conferência Oeste a liderança continua com o Los Angeles Lakers, que não entrou em quadra na noite de terça-feira. A vice-liderança é do Denver Nuggets, que perdeu para o Charlotte Bobcats por 107 a 95. O brasileiro Nenê liderou o Denver em rebotes, com dez, e marcou oito pontos.

Na disputa direta pelo terceiro lugar, o Dallas Mavericks levou a melhor sobre o Phoenix Suns. Graças a mais uma grande atuação de Dirk Nowitzki, que marcou 33 pontos, o Mavericks venceu por 102 a 101. As duas equipes têm 15 vitórias em 22 partidas na temporada.