Magic encerra jejum e surpreende Clippers na NBA

A pior sequência do Magic em nove anos na NBA foi encerrada graças às boas atuações de Arron Afflalo e J.J. Redick, com 30 e 21 pontos, respectivamente. Pelo Clippers, Blake Griffin foi o destaque, com 30 pontos.

Com várias baixas, por conta de lesão, nesta temporada, o Magic segue na parte inferior da tabela da Conferência Leste, com 13 vitórias e 23 derrotas. O Clippers, por sua vez, continua exibindo grande campanha, na vice-liderança da Conferência Oeste, com 28 triunfos e 9 derrotas.

Enquanto o Magic reagia, o Miami Heat fazia uma apresentação digna do título conquistado na temporada passada. Mesmo jogando fora de casa, o Heat arrasou o Sacramento Kings por 128 a 99.

Inspirado, Mario Chalmers liderou os visitantes, com grande aproveitamento nas cestas de três pontos. Converteu 10 das 13 tentativas e foi o cestinha da equipe, com 34 pontos. Com este resultado, o atual campeão manteve a ponta no lado Leste, com 24 vitórias e 11 derrotas.

Entre os brasileiros, somente Nenê entrou em quadra nesta rodada. Titular, ele jogou por 26 minutos e contribuiu com oito pontos, dez rebotes e três assistências na vitória do Washington Wizards sobre o Atlanta Hawks por 93 a 83, diante de sua torcida. O triunfo não tirou o time da lanterna do Leste, com apenas 6 vitórias e 28 derrotas.

Confira os resultados da noite de sábado:

Los Angeles Clippers 101 x 104 Orlando Magic

Washington Wizards 93 x 83 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 96 x 88 Charlotte Bobcats

Philadelphia Sixers 107 x 100 Houston Rockets

Detroit Pistons 87 x 90 Utah Jazz

Chicago Bulls 81 x 97 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 101 x 83 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 99 x 128 Miami Heat

Jogos deste domingo:

New York Knicks x New Orleans Hornets

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets x Indiana Pacers

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers