Magic Johnson é destaque empresarial Estrela mundial do basquete, Magic Johnson também continua brilhando fora das quadras. O ex-jogador da NBA foi eleito um dos 50 executivos negros mais poderosos dos Estados Unidos, segundo a revista norte-americana Fortune. Com inúmeros negócios imobiliários e dono de ações do Los Angeles Lakers, além de uma fundação assistencial, Magic tem um capital de mais de US$ 500 milhões e ocupa a 33ª posição na lista. O primeiro é E. Stanley O?Neal, da companhia Merryll Lynch.