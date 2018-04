Magic Johnson vai à festa do Real Earving Magic Johnson, o mítico ?show-time? do Los Angeles Lakers da NBA na década de 80 e um dos melhores jogadores da história, está na Espanha para as festas do centenário do Real Madrid, tradicional clube do basquete europeu. O armador, de 42 anos, que deixou a NBA após descobrir que tinha o vírus da Aids, levou à Europa o seu time que faz exibições pelo mundo. ?Ainda jogo porque amo esse esporte?, afirmou o cinco vezes campeão da NBA.