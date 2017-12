Magic Paula no Hall da Fama do Basquete A ex-jogadora Paula é a mais nova integrante do Women´s Basketball Hall of Fame, o Hall da Fama do Basquete Feminino. A premiação foi confirmada oficialmente ontem, em evento promovido pela entidade sediada em Knoxville, Tennessee. Ao lado de Magic Paula, foram escolhidos o técnico Geno Auriemma, a treinadora Barbara Stevens e as ex-jogadoras Clarissa Davis-Wrightsil, Janice Lawrence Braxton e Katrina McClain Johnson. Paula, que deixou as quadras no ano 2000, junta-se a Hortência, que foi eleita em 2002. "Estou muito feliz com a notícia. Quando a Hortência foi premiada, eu também me senti premiada. Acho que as outras jogadoras da nossa geração também podem se sentir da mesma forma, pois basquete é um esporte coletivo e ninguém jogava sozinha. Essa premiação é mais uma vitória de todas nós?, disse a ex-jogadora. Campeã mundial em 94, medalha de prata na Olimpíada de Atlanta em 96 e campeã Pan-americana, em Havana, em 91, entre outros títulos nacionais e sul-americanos, Maria Paula Gonçalves da Silva nasceu em Osvaldo Cruz, interior de São Paulo, no dia 11 de março de 1962. Com apenas 14 anos foi convocada para a seleção brasileira adulta pela primeira vez. Com 15 já era titular e foi assim por 22 anos, até encerrar a carreira.