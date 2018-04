Magic pode contratar o veterano Chris Webber

Com a contusão do pivô Tony Battie, o Orlando Magic procura por um jogador com características similares para o restante da temporada, e o nome que surgiu é do veterano Chris Webber, de 34 anos, que está sem clube, uma vez que não chegou a um acordo para renovar seu contrato com o Detroit Pistons. A equipe de Orlando tem pouco mais de US$ 2,5 milhões (aproximadamente R$ 4,25 milhões) para contratar um novo jogador, de acordo com o regulamento da NBA. Curiosamente, Webber foi escolhido pelo Orlando Magic no Draft da liga em 93, como a primeira escolha, mas foi prontamente trocado por Penny Hardaway (terceira escolha do draft), tendo que jogar no Golden State Warriors. Em 14 temporadas, Webber teve como auge sua passagem pelo Sacramento Kings, mas problemas nos joelhos o tiraram da equipe. Ao total, o ala-pivô possui médias de 18,7 pontos e 8,7 rebotes por jogo.