Magic vence e diminui vantagem do Pistons na NBA

O Orlando Magic venceu, em casa, o Detroit Pistons por 111 a 86. Com o triunfo, a equipe diminuiu sua desvantagem nas semifinais pela Conferência Leste da NBA. O Magic reduziu para 2 a 1 a vantagem do Pistons na série melhor de sete da segunda fase dos playoffs da liga profissional norte-americana de basquete. O destaque do Orlando ficou com o ala Rashard Lewis, com 33 pontos, enquanto o pivô Dwight Howard colaborou com outros 20 e com 12 rebotes. Pelo Pistons, o armador Richard Hamilton marcou 24 pontos, enquanto o ala Tayshaun Prince converteu outros 22. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, mais uma vez no Amway Arena, em Orlando.