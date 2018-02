Magic vence Lakers fora de casa pela NBA

O Orlando Magic venceu, fora de casa, neste domingo, o Los Angeles Lakers por 104 a 97, em partida da temporada regular da NBA. O ala Rashard Lewis foi o destaque do Magic (15 vitórias e 4 derrotas), com 18 pontos, sete assistências e quatro rebotes. O ala turco Hedo Turkoglu contribuiu com 14 pontos e 10 rebotes para a vitória do Orlando. O ala-armador Kobe Bryant, com 28 pontos, voltou a liderar o ataque do Lakers (9 vitórias e 8 derrotas), enquanto o ala Lamar Odom converteu outros 19 e pegou 17 rebotes.