Magnano convoca seleção de novos para torneio francês

"Tenho a convicção de que essa seleção de novos é um ótimo projeto. A CBB (Confederação Brasileira de Basquete) entendeu a ideia e abraçou com excelência, objetivando dar experiência internacional para essa garotada. Não queremos que seja um investimento para seleções futuras apenas, e sim um investimento no futuro desses jovens", disse Magnano.

A expectativa do treinador é observar de perto alguns jogadores que já deixaram as categorias de base, mas ainda não têm espaço na seleção principal, com exceção de alguns nomes, como Vitor Benite, Rafael Luz e Augusto Lima, presentes na disputa do Pré-Olímpico de 2011. A média de idade entre os convocados é de 21 anos.

"Já conversei com os treinadores desses jogadores e temos muito mais do que opinião, temos dados concretos sobre esses atletas. Vamos trabalhar o desenvolvimento técnico, tático e a preparação física. Eles poderão ser aproveitados nas próximas seleções brasileiras, mas esse não é o objetivo principal", comentou o técnico argentino.

Confira os 18 convocados da seleção:

Ricardo Fisher - Armador

Rafael Freire Luz - Armador

Élio Corazza Neto - Armador

Cauê Borges dos Santos - Ala/armador

Vitor Alves Benite - Ala/armador

Guilherme Pereira Deodato - Ala

Jimmy Dreher de Oliveira - Ala

Matheus Dalla Barba - Ala

Leonardo Simões Meindl - Ala

Isaac Rafael Gonçalves - Ala/pivô

André de Sousa Silva - Ala/pivô

Augusto Cesar Lima - Ala/pivô

Lucas Fernandes Mariano - Pivô

Ronald Rudson dos Reis - Pivô

Cristiano Silva Felicio - Pivô

Leonardo Klassmann Wasziewicz - Pivô

Renan Leichtwes - Pivô