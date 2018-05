Magnano exalta 'comprometimento' de brasileiros da NBA

O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Rubén Magnano, passou as últimas duas semanas viajando pelos Estados Unidos, com o intuito de ter um contato mais próximo com os jogadores do País que atuam na NBA. Ele desembarcou de volta ao Brasil nesta terça-feira e fez uma avaliação bastante positiva do que ouviu de seus comandados.

"Como sempre, foi uma viagem muito proveitosa. E mais uma vez todos os jogadores demonstraram seu comprometimento e uma enorme vontade de defender a seleção brasileira, especialmente nos Jogos Olímpicos do Brasil", declarou.

Desde que se tornou treinador da seleção, há cinco anos, Magnano teve como costume estreitar o relacionamento com os atletas brasileiros que atuam na NBA, tornando as viagens aos Estados Unidos cada vez mais comuns. Desta vez, a ida ao país se deu pela proximidade da Olimpíada deste ano, que acontecerá no Rio.

Magnano conversou com seis dos nove jogadores brasileiros da principal liga de basquete do mundo. Ele visitou o ala-pivô Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), os pivôs Nenê Hilário (Washington Wizards), Tiago Splitter (Atlanta Hawks) e Cristiano Felício (Chicago Bulls), o ala-armador Leandrinho Barbosa (Golden State Warriors) e o armador Marcelinho Huertas (Los Angeles Lakers).

Sua agenda também previa uma ida a Salt Lake City para conversar com o armador Raulzinho (Utah Jazz), mas a nevasca que caiu em Washington nos últimos dias o deixou preso na cidade. Ainda assim, o treinador ligou para o jogador. Talvez por estarem fora dos planos de Magnano, pelo menos momentaneamente, o ala Bruno Caboclo e o pivô Lucas Bebê (ambos do Toronto Raptors) não foram procurados.