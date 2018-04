Magnata russo confirma proposta para compra dos Nets

Mikhail Prokhorov, o homem mais rico da Rússia, confirmou, nesta quarta-feira, que tem planos de adquirir a parte majoritária do New Jersey Nets através de seu grupo de investimento, a Onexim.

Prokhorov, de 44 anos, e 2,06 metros, tem uma fortuna estimada em US$ 9,5 bilhões (aproximadamente R$ 17,1 bilhões) e vê sua entrada na NBA como uma oportunidade para o basquete russo, outrora no topo do mundo, se aprimorar.

Para fechar o negócio, a Onexim deverá pagar US$ 200 milhões (cerca de R$ 360 milhões) por 80% das ações da franquia, que hoje tem como principal dono o empresário Brett Ratner. A assinatura de uma carta de intenção de compra foi confirmada por ambas partes nesta quarta.

Agora, a NBA, através de seu comitê, dará o parecer favorável ou não sobre a compra. O comissário da liga, David Stern, vê com bons olhos a entrada de dinheiro russo, como já acontece em outros esportes, como o futebol. "A NBA está crescendo muito no cenário mundial, e a entrada de uma pessoa comprometida como Prokhorov seria muito benéfica para a NBA e para a Rússia".

Além de comprar parte da franquia, o grupo de investimento de Prokhorov se comprometeria a bancar a construção da nova arena do clube, que será construída no bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York. Este projeto visa atrair mais torcedores ao clube, assim como persuadir o principal atleta da NBA, LeBron James, a sair do Cleveland Cavaliers.