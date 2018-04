Magnata russo recebe oferta para assumir controle dos Nets

O magnata Mikhail Prohorov, um dos homens mais ricos da Rússia, anunciou nesta terça que recebeu uma oferta da direção do New Jersey Nets para assumir o controle majoritário do time da NBA.

Prohorov também explicou que a direção dos Nets lhe ofereceu as ações por um preço simbólico, com a condição dele se comprometer a financiar a construção do novo ginásio do time, no distrito do Brooklyn, em Nova York.

O magnata explicou que aceitará a oferta se o negócio contribuir para o desenvolvimento do basquete russo, permitindo a jogadores e técnicos do país o livre acesso à tecnologia e aos métodos de treino, além de intercâmbios com treinadores e gerentes de outros clubes da competição.

O russo também fez questão de provocar os que não acreditam na chance da transação acontecer. "Quanto mais houver céticos, mais interessante será seguir adiante com isso", disse o russo, que já foi alvo de várias especulações na imprensa americana sobre a duvidosa origem de sua fortuna e sua fama de mulherengo.

O empresário também teve seu nome ligado nos últimos meses a outras possíveis compras de clubes esportivos, entre eles a Roma, que disputa o Campeonato Italiano de futebol.

O New Jersey Nets, que ganhou 34 jogos e perdeu 48 na última temporada regular da NBA, não conseguiu passar para os playoffs. Logo após ser eliminado, o time acertou a troca de seu principal jogador, Vince Carter, ao Orlando Magic, em troca do armador Rafer Alston, o ala-armador Courtney Lee e o ala-pivô Tony Battie.