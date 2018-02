Mais dois brasileiros perto da NBA Os jogadores que sonham em atuar na NBA e não recebem convite de nenhuma equipe precisam passar pelo draft, espécie de vestibular em que são escolhidos os melhores estrangeiros e ex-universitários. O evento anual, que pode ser determinante para o futuro de dois brasileiros, será realizado nesta quinta-feira, em Nova York. O Brasil será representado por dois alas/pivôs: Anderson Varejão, de 21 anos, 2,10m e 115 quilos, e Rafael Araújo, o Baby, de 23 anos, 2,11m e 132 quilos. Já estão na liga Nenê (Nuggets), Leandrinho (Suns) e Alex (Hornets). Baby está cotado entre os 20 primeiros. Nos sites especializados da NBA, ele aparece como provável escolha do Miami Heat ou do Utah Jazz. Esta é a primeira vez que ele participa do draft. Formado pela Brigham Young University, o pivô brasileiro acredita que o fato de morar nos Estados Unidos está lhe favorecendo. ?As equipes me conhecem, conhecem meu jogo e estão me dando a chance de mostrar que posso ser muito útil na NBA. Estou muito bem adaptado aqui, aprendi uma cultura, me formei, conheci minha mulher e tive uma filha (Taís). Amadureci muito?, contou o jogador. Há dois anos, Baby foi pego no exame antidoping para a substância norandrosterona (um esteróide anabolizante) no Mundial de Indianápolis. Foi suspenso por dois anos das competições oficiais da Federação Internacional de Basquete. Mas como o campeonato universitário é independente da entidade, ele pôde seguir carreira. Baby acredita que o ?momento difícil? pelo qual passou não vai interferir em mais nada. ?Isso foi uma coisa que aconteceu, que serviu de aprendizado e já faz parte do passado. Não foi intencional, não estava me dopando.? Perto de realizar seu maior sonho, Baby passou por uma maratona pesada de treinamentos. ?O ritmo é desgastante, pois há treinos quase todos os dias e os deslocamentos são cansativos. São cinco, seis horas de avião, dia sim, dia não. O desgaste mental é absurdo. Todos querem aparecer bem.? Anderson Varejão, que atua pelo Barcelona, abriu mão do draft nos últimos dois anos. ?Desisti para adquirir mais experiência e preparo físico na Espanha.? Anderson é apontado como a 25ª escolha (Boston Celtics). ?Estou gostando da experiência, o Nenê (do Nuggets) me deu muita força. Estou realizando meu sonho.?