Mais dois semifinalistas do NBB serão conhecidos nesta quinta-feira

SÃO PAULO - Mais dois semifinalistas do NBB serão definidos nesta quinta-feira, com jogos em Brasília e em Uberlândia. Na disputada reta final do torneio, em que três das quatro séries foram para o quinto jogo, apenas o Flamengo conseguiu liquidar as quartas de final em três partidas, contra o Paulistano.

Na reedição da final do ano passado, Brasília (atual campeão) e São José jogam às 19 horas, no Ginásio Nilson Nelson. O fator casa tem sido importante na série: nos quatro jogos até agora, quem jogou em seus domínios venceu.

No confronto entre Uberlândia e Pinheiros, a situação é inversa – os visitantes sempre se deram bem. Os times se enfrentam às 20 horas, no Ginásio Sabiazinho, que foi motivo de polêmica. Os mineiros pretendiam levar o jogo para o Uberlândia Tênis Clube, mas a Liga Nacional não atendeu a solicitação, alegando que a mudança 48h antes do início do jogo descumpriria o Estatuto do Torcedor.

Nesta sext-feira, o último confronto será decidido. Bauru e Franca fazem o quinto jogo às 21 horas, no Ginásio Panela de Pressão.