Mais quatro brasileiros estréiam na NBA Depois de Nenê, que estreou com derrota na noite de terça-feira na NBA, esta quarta-feira é dia de os outros quatro representantes brasileiros fazerem seus primeiros jogos na maior liga de basquete do mundo. A rodada será cheia: terá 13 jogos. A ansiedade toma conta do estreante Baby, de 24 anos e 2,11m. A oitava escolha no Draft deste ano representará o Toronto Raptors, e o primeiro desafio não será nada fácil: será fora de casa, diante do Houston Rockets, do gigante chinês Yao Ming, de 2,26 m. "O Houston é uma equipe muito forte, que se reforçou e se preparou muito para esta temporada. Temos de ter atenção redobrada com Yao Ming e com Tracy McGrady, eles são o ponto de equilíbrio do time", diz o pivô. O Cleveland Cavaliers, do novato Anderson Varejão, também estréia fora de casa. Será contra o Indiana Pacers. Em Atlanta, o Phoenix Suns, de Leandrinho, tenta a primeira vitória contra os Hawks. E o Dallas Mavericks recebe o New Orleans Hornets, de Alex. A rodada ainda terá os seguintes jogos: Milwaukee Bucks x Orlando Magic, Philadelphia 76ers. x Boston Celtics, Miami Heat x New Jersey Nets, Washington Wizards x Memphis Grizzlies, New York Knicks x Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers x Utah Jazz, Seattle Supersonics x Los Angeles Clippers, e Portland Trail Blazers x Golden State Warriors.