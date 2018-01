Mais um brasileiro na mira da NBA Depois de levar Nenê e Leandrinho, a NBA está atrás de outro brasileiro. Agora, a bola da vez é Alex, alaarmador do COC/Ribeirão Preto, atual campeão brasileiro, e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, com a seleção brasileira. Neste domingo, às 22 horas, após a partida contra o Paulistano, o jogador viajará para os Estados Unidos, onde passará quatro dias treinando em busca de um lugar entre as estrelas do San Antonio Spurs, atual campeão da liga norte-americana. "Não sei quando surgiu esse interesse da NBA. Mas espero realizar esse meu sonho de jogar basquete lá", afirmou Alex, que tem como uma de suas principais características a velocidade e as infiltrações. "Acho que é decorrente do meu trabalho no Pré-Olímpico (disputado em Porto Rico, no mês passado). Apesar de o Brasil não ter feito uma boa campanha, gostei do meu rendimento. Muitos olheiros da NBA estavam lá." Alex, nascido em Orlândia, próximo a Ribeirão Preto, iniciou a carreira em Santa Rita do Passa Quatro, passou por Assis, São José do Rio Preto, até chegar ao COC/Ribeirão, em janeiro de 1999. Se passar pelos testes, ele terá a companhia do astro Tim Duncan e do argentino Emmanuel Ginóbili, um dos estreantes de destaque da temporada passada, ao lado do brasileiro Nenê e do chinês Yao Ming. E haja otimismo."Acho que estou indo para ficar. Tenho muito o que mostrar para agradar a eles", confia Alex, entusiasmado com a chance. "Meu estilo é muito parecido com o da NBA. A diferença entre o basquete brasileiro e o norte-americano está no ritmo de jogo."