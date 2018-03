Mais um título na mira de Janeth Fazer história pode não ser o objetivo da ala Janeth, mas o fato é inevitável: aos 32 anos, a melhor jogadora do basquete brasileiro na atualidade já viajou para os Estados Unidos, onde vai brigar pelo quinto anel da liga profissional norte-americana feminina de basquete, a WNBA, a partir de setembro, pelo Houston Comets. Na atual temporada, já conquistou esse título, pelo mesmo time de Houston, e ainda o carioca e o brasileiro, pelo Vasco da Gama. Como uma temporada emenda na outra, não terá descanso. Janeth se despediu do País com mais um troféu em sua estante, mas sem receber quatro meses de salários do Vasco. Leia a íntegra no JT