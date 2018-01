Mais uma vitória do Oeste na WNBA No basquete feminino norte-americano, as jogadoras da Conferência Oeste sempre levam a melhor. Até hoje, foram três jogos e três vitórias. A última foi segunda-feira à noite, na terceira edição do Jogo das Estrelas da WNBA, que a equipe do Oeste venceu por 80 a 72. Dos oitenta pontos, sete foram da brasileira Janeth, primeira sul-americana a ser titular nesta partida. Jogadora do Houston Comets e primeira brasileira a se arriscar na WNBA, ela jogou durante 20 minutos e foi muito aplaudida. O quinteto do Oeste contou com a grande atuação da pivô Lisa Leslie, do Los Angeles Sparks. Ela não só liderou a equipe nas estatísticas (20 pontos e nove rebotes) como também foi nomeada a MVP (melhor jogadora) da partida. A ala Yolanda Griffith (Sacramento Monarchs) e a pivô Lauren Jackson (Seattle Storm) anotaram 17 e 11 pontos, respectivamente.